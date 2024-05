Visite diplomatique et économique du Royaume-Uni en RDC

Simon Mustard, Directeur des Affaires de l’Afrique de l’Est, Centrale et Australe pour le Bureau des Affaires Étrangères, du Commonwealth et du Développement du gouvernement britannique, a visité Kinshasa hier, marquant sa deuxième visite en République Démocratique du Congo (RDC) en 12 mois.

Lors de cette visite, le diplomate britannique a rencontré le Ministre des Affaires Étrangères, Christophe Lutundula, et le Ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, ainsi que des partenaires locaux et internationaux. M. Mustard a condamné les récentes attaques armées à Kinshasa et a réaffirmé l’engagement du Royaume-Uni à renforcer le partenariat bilatéral avec la RDC. Ce partenariat englobe des secteurs tels que la santé, l’éducation, la gouvernance, l’économie, ainsi que des questions climatiques, sécuritaires et humanitaires.

Concernant le conflit dans l’Est de la RDC, M. Mustard a souligné le soutien du Royaume-Uni aux processus de paix régionaux et à l’assistance humanitaire pour les Congolais touchés par la crise.

Suite à une mission fructueuse de commerce et d’investissement entre le Royaume-Uni et la RDC en avril, M. Mustard a salué l’annonce d’une émission publique d’obligations par Helios Towers plc. Cette initiative vise à mobiliser 500 millions de dollars pour améliorer l’accès aux services d’information et de communication en RDC et dans huit autres pays africains. British International Investment (BII) s’engage en tant qu’investisseur de référence avec 30 millions de dollars.

« Je suis ravi de cette augmentation de l’investissement britannique pour étendre la couverture du réseau mobile en RDC. Le Royaume-Uni s’engage à approfondir son partenariat commercial et d’investissement avec la RDC », a déclaré M. Mustard.

L’ambassade britannique souligne que cette visite et ces annonces illustrent l’intérêt croissant du Royaume-Uni pour renforcer ses liens économiques avec la RDC, soutenant des initiatives clés pour stimuler le développement et améliorer les conditions de vie des Congolais.