Visite d’État en Hongrie : Félix Tshisekedi explore les opportunités technologiques et économiques pour la RDC

Clôturant sa visite d’État de 72 heures en Hongrie, le Président de la République démocratique du Congo,

Félix Tshisekedi, a visité mardi 1er octobre l’usine Continental Automotive Hungary Kft, à Budapest. Cette entreprise joue un rôle clé dans la fabrication de composants électroniques destinés à l’industrie automobile, et est l’un des principaux acteurs du secteur avec 7 usines, 1 centre de négoce de pneus, 1 centre logistique et 1 centre d’intelligence artificielle en Hongrie, employant environ 8 000 personnes.

Cette visite s’inscrit dans l’ambition de la RDC de s’imposer sur la scène technologique mondiale, notamment en intégrant la chaîne de valeur de la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Fort de ses réserves de cobalt, un métal stratégique pour la production de batteries, la RDC pourrait devenir un acteur incontournable dans cette industrie en plein essor.

Lors de cette visite, le Président Tshisekedi a également rencontré la communauté congolaise en Hongrie et a rendu hommage à Mutombo Dikembe, célèbre basketteur et philanthrope congolais, en observant une minute de silence en sa mémoire. Plus tôt dans la journée, il a tenu des discussions avec une délégation d’hommes d’affaires hongrois ainsi qu’un représentant d’une grande banque d’affaires. Ensemble, ils ont exploré les possibilités d’investissement en RDC, ouvrant la voie à de futures collaborations économiques.