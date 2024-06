Visite de Félix Tshisekedi au Tchad : Une reconnaissance méritée

Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi est attendu ce lundi 24 juin à N’Djamena, au Tchad, répondant à l’invitation de son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Cette visite de travail et d’amitié marque une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi qu’une reconnaissance notable du rôle crucial joué par Tshisekedi dans la transition politique tchadienne.

En prélude à cette visite, une délégation congolaise dirigée par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Wamba Wagner est arrivée à N’Djamena dès le samedi 22 juin. Cette délégation prépare le terrain pour les échanges qui s’annoncent constructifs et symboliques entre les deux nations.

Selon la diplomatie tchadienne, Félix Tshisekedi, en sa qualité de facilitateur de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (Ceeac) pour le suivi de la transition au Tchad, sera honoré de plusieurs façons. Les autorités tchadiennes ont prévu de le décorer pour son apport significatif à la stabilisation politique du pays. De plus, une rue sera baptisée en son honneur, témoignant de la gratitude tchadienne pour ses efforts continus en faveur de la paix et de la réconciliation.

Le ministre congolais de la Culture, Didier Manzenga, représentant spécial du facilitateur de la Ceeac, a déclaré : « Le président Tshisekedi a été considéré comme un roi, une icône, et c’est dans ce cadre qu’il sera décoré et qu’une rue portera son nom. » Cette déclaration met en lumière l’importance symbolique de cette reconnaissance, soulignant l’influence positive de Tshisekedi dans la région.

Désigné facilitateur par ses pairs de l’institution régionale d’Afrique centrale en octobre 2022, Tshisekedi a joué un rôle clé dans l’apaisement des tensions entre les parties prenantes du processus de transition au Tchad. Son intervention a été particulièrement déterminante dans le retour d’exil de l’opposant politique Succès Masra et d’autres acteurs politiques, grâce à la signature des Accords de principe à Kinshasa.

La visite de Félix Tshisekedi à N’Djamena promet d’être un moment fort, marqué par des échanges diplomatiques fructueux et une reconnaissance méritée de ses efforts pour la stabilité régionale. Cette visite symbolise également le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Tchad et la République Démocratique du Congo, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de collaboration pour l’avenir.