Victoire des FARDC : Libération de villages stratégiques à Rutshuru face à la rébellion M23-RDF

Le lundi 16 septembre, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé via leur compte officiel X une avancée décisive dans la lutte contre la rébellion M23-RDF. Plusieurs villages et villes stratégiques du territoire de Rutshuru, précédemment occupés par la coalition rebelle, ont été récupérés et libérés par l’armée congolaise.

Sous la direction du Commandant Suprême, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette victoire majeure reflète l’engagement indéfectible des FARDC à restaurer la paix, la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Est de la RDC. L’armée a réaffirmé sa détermination à poursuivre les combats jusqu’à la libération totale du territoire congolais et le rétablissement complet de la sécurité pour les populations locales.

Les FARDC appellent également la population à maintenir son soutien et à rester résiliente, soulignant que l’unité nationale est essentielle pour garantir une paix durable en République Démocratique du Congo.