Victoire de l’Armée Congolaise à Mutanda

les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), ont infligé de lourdes pertes à la coalition M23_RDF_AFC lors des récents combats, prenant ainsi le contrôle total de la localité de Mutanda.

« Nous sommes de retour chez nous car notre armée FARDC contrôle toute la localité de Mutanda depuis samedi soir. Toute la journée, les FARDC ont pilonné des positions de l’armée rwandaise dans le village de Bwalanda », a déclaré Kataliko Muhogya, un habitant de Mutanda.

Des sources militaires ont confirmé que les FARDC ont capturé des membres de la coalition M23_RDF_AFC ainsi que des armes et des munitions lors de cette opération.

« La propagande du M23 ne reste plus que sur les réseaux sociaux pour l’instant. Leur commerce sur la protection d’une communauté ne tient plus car tout le monde voit comment ils sont plongés dans la course à la recherche des minerais. Nous sommes une armée professionnelle et nous sommes tenus de respecter les droits humains pendant la guerre. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas agir comme des rebelles. Nos capturés sont bien sécurisés, traités et seront présentés en temps voulu. Je vous informe que plusieurs ont été neutralisés, d’autres capturés avec des armes. Nous sommes déterminés à imposer la paix quel que soit le prix à payer », a déclaré un officier de l’armée congolaise.

Bien que la situation sur tous les fronts soit relativement calme ce lundi matin, elle reste volatile. Cependant, le week-end dernier, les FARDC ont pris le contrôle de la localité de Mutanda après avoir pilonné les positions du M23 à Bwalanda, infligeant de lourdes pertes à l’ennemi. Les forces spéciales, soutenues par les Wazalendo, ont également détruit une arme lourde du M23 dans le Bwito, en territoire de Rutshuru. Dans le Kibirizi également, les Wazalendo ont tendu une embuscade à un convoi en provenance de Rwindi du M23, infligeant des pertes considérables aux rebelles le vendredi dernier, selon des sources indépendantes.