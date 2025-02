un réseau d’ONG accuse l’UE de complicité avec le Rwanda

Le réseau Eurac , qui regroupe une trentaine d’ONG européennes, dénonce l’attitude « complice » et « incohérente » de l’Union européenne vis-à-vis du Rwanda dans le conflit qui secoue l’est de la République démocratique du Congo (RDC) . En cause, un accord sur l’exploitation des minerais signé en 2024 avec Kigali et un financement de 20 millions d’euros alloués à l’armée rwandaise.

Un soutien financier et un accord controversé

Selon Alina Garkova , directrice d’Eurac, ce financement pose des questions sur sa traçabilité et le risque qu’il soit détourné au profit du M23 , groupe armé soutenu par le Rwanda, selon des accusations de l’ONU . De plus, la signature d’un protocole d’accord entre l’UE et le Rwanda sur le commerce des minerais alimente les craintes d’un soutien indirect au conflit. Eurac exige l’annulation de cet accord tant que les forces armées liées au M23 ne se seront pas retirées de la RDC.

Condamnations européennes contre Kigali

Face à cette situation, plusieurs capitales européennes ont récemment pris position. Le 30 janvier , la France a exigé le retrait immédiat des forces rwandaises de la RDC, tandis que le Premier ministre belge, Alexander De Croo , a réaffirmé que « l’intégrité territoriale de la RDC doit être respectée » .