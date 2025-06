Un reportage choc de NBC accuse le Rwanda d’ingérence militaire à l’Est

Un reportage exclusif de la chaîne américaine NBC News, publié le 6 juin 2025 sur sa chaîne YouTube, vient de faire l’effet d’une bombe dans le paysage géopolitique africain. Dans une enquête rigoureusement documentée, le média américain accuse le Rwanda de mener des opérations militaires secrètes en République Démocratique du Congo (RDC), en plein cœur de la région instable de l’Est.

Selon NBC, des soldats rwandais opèrent clandestinement sur le sol congolais, après avoir changé d’uniformes pour dissimuler leur origine. Des images inédites diffusées dans le reportage montrent même des cadavres de militaires rwandais tombés lors de combats en RDC – une preuve troublante de l’implication directe de Kigali dans ce conflit meurtrier, qui a déjà causé des milliers de morts et de déplacés.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Mais ce n’est pas tout. NBC pose une question dérangeante qui fait grincer des dents jusqu’à Washington :

« Pourquoi les États-Unis continuent-ils de soutenir le régime rwandais, malgré les accusations de crimes de guerre ? »

Cette interrogation jette une lumière crue sur les contradictions diplomatiques des grandes puissances, souvent accusées de fermer les yeux sur les ingérences du Rwanda dans les affaires internes de la RDC – au nom de la stabilité ou de leurs intérêts stratégiques dans la région des Grands Lacs.

Pour de nombreux Congolais, ce reportage ne fait que confirmer ce qu’ils dénoncent depuis des années : une guerre par procuration, entretenue par des puissances silencieuses et des alliés discrets. L’implication du Rwanda dans les activités des groupes armés de l’Est n’est plus une simple rumeur : c’est désormais une accusation étayée par des images, des témoignages et des faits.

À l’heure où les tensions entre Kinshasa et Kigali sont à leur paroxysme, cette enquête pourrait bien devenir un élément déclencheur d’un changement d’attitude internationale, notamment au sein de l’ONU et des chancelleries occidentales.