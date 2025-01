Tshisekedi renforce la riposte contre l’épidémie de Mpox en RDC avec un appui crucial d’Africa CDC

Ce samedi, le Président Félix Tshisekedi a présidé une cérémonie marquante à l’Institut national des recherches biomédicales (INRB), dédiée à la remise officielle d’un lot important de matériel médical destiné à la lutte contre l’épidémie de Mpox en République démocratique du Congo (RDC).

Une donation stratégique pour le dépistage et le traitement

Ce don, offert par Africa CDC (Centre africain de contrôle et de prévention des maladies), comprend des moyens de dépistage, des réactifs et des équipements de laboratoire. À cela s’ajoutent des véhicules neufs et d’autres équipements fournis par le gouvernement congolais pour renforcer la riposte.

Le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a salué l’implication personnelle du Chef de l’État dans la riposte sanitaire :

« Ce don permettra à nos populations d’accéder à des soins de qualité, où qu’elles soient et quelles que soient leurs conditions de vie », a-t-il déclaré, soulignant l’impact direct de cette initiative sur le diagnostic et le traitement rapides du Mpox.

Une réponse élargie à travers le pays

Le Directeur général d’Africa CDC, Dr Jean Kaseya, a rappelé les efforts financiers déployés par le gouvernement, notamment le déblocage de 10 millions de dollars en août 2024 par le Président Tshisekedi. Il a également annoncé l’extension de la couverture de dépistage, passant de Kinshasa et Goma à sept nouvelles provinces grâce à cette donation.

Soutien financier et appel à la solidarité internationale

Africa CDC s’engage à financer le travail des équipes sur le terrain en allouant 600 000 dollars pour les six prochains mois. Dr Kaseya a également lancé un appel aux partenaires internationaux pour soutenir davantage la RDC dans sa lutte contre le Mpox :

« Nous utilisons notre voix pour inciter les partenaires à accompagner le gouvernement congolais dans cette bataille cruciale. »

Une mobilisation exemplaire pour la santé publique

Cette cérémonie témoigne de la priorité accordée par le Président Tshisekedi à la santé publique et au renforcement des capacités nationales face aux épidémies. Avec le soutien d’Africa CDC, la RDC consolide sa stratégie pour endiguer le Mpox et offrir un accès équitable aux soins à travers tout le pays.