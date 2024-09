Tentative d’évasion a Makala : Judith SUMINWA rentre d’urgence à Kinshasa pour gérer la crise

Le 2 septembre 2024, la Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a interrompu sa mission au Kongo Central pour rentrer en urgence à Kinshasa après une tentative d’évasion à la prison centrale de Makala. La situation a rapidement dégénéré, causant des pertes humaines et des destructions matérielles importantes.

Selon un bilan provisoire, l’incident a fait 129 morts et 59 blessés, tandis que plusieurs infrastructures de la prison ont été gravement endommagées. Face à cette crise, la Première ministre a immédiatement convoqué les ministres en charge de la sécurité, de la défense, et de la justice afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette évasion.

Judith Suminwa coordonne personnellement la gestion de la situation, s’assurant que toutes les mesures nécessaires sont prises pour restaurer l’ordre et prévenir toute nouvelle tentative d’évasion. Elle a également ordonné au ministre de la Santé de veiller à la prise en charge des blessés et a exigé un renforcement des mesures de sécurité au sein de la prison centrale de Makala.

Cette évasion avortée souligne une fois de plus les défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée, nécessitant une réponse ferme et coordonnée des autorités pour maintenir la stabilité et protéger les citoyens.