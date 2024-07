Tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda : Kinshasa exige le départ des militaires rwandais

Le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères et Francophonie de la République démocratique du Congo (RDC), Christophe Lutundula, a accueilli ce mardi à Kinshasa une délégation belge dirigée par Mme Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères de Belgique. Cette rencontre a été l’occasion de discuter des tensions diplomatiques persistantes entre la RDC et le Rwanda.

Lors de cette séance de travail, le vice-Premier ministre Lutundula a exprimé la volonté du gouvernement congolais d’engager des discussions avec le Rwanda. Cependant, il a souligné que ces pourparlers ne pourraient avoir lieu qu’après le retrait des militaires de l’armée rwandaise du territoire congolais. Cette exigence témoigne de la détermination de la RDC à garantir sa souveraineté territoriale.

De son côté, la ministre belge des Affaires étrangères, Mme Hadja Lahbib, a plaidé en faveur du renforcement du dialogue politique entre les deux pays pour parvenir à une solution négociée. Elle a rappelé l’existence d’un plan négocié en mars dernier sous l’égide du Président angolais Joao Lourenço, comportant des engagements spécifiques tant pour le Rwanda que pour la RDC en vue d’instaurer une paix durable dans la région.

Les échanges entre les délégations congolaise et belge ont également porté sur la situation sécuritaire en RDC, notamment en ce qui concerne le retrait progressif de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). La Belgique a exprimé son inquiétude quant à ce retrait, tandis que le vice-Premier ministre Lutundula a souligné que celui-ci ne constituait pas une solution miracle pour les défis sécuritaires du pays.

En conclusion, cette rencontre entre la RDC et la Belgique a mis en lumière les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la volonté des parties prenantes d’engager un dialogue constructif pour trouver des solutions durables aux défis sécuritaires et diplomatiques qui affectent la région des Grands Lacs en Afrique centrale.