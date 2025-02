Suspension de la circulation alternée dès le 25 février 2025

La mesure de circulation alternée, instaurée pour fluidifier le trafic dans la capitale de la République démocratique du Congo, sera suspendue à partir du 25 février 2025, a annoncé le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié jeudi.

Cette décision fait suite à une réunion d’évaluation présidée le mercredi 19 février par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo. Autour de la table figuraient également le Vice-Premier Ministre et Ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, ainsi que des représentants de la Police et des services techniques du ministère des Transports, notamment la Commission Nationale de Prévention Routière (CNPR).

Lancée pour soutenir l’administration provinciale dans la gestion de la mobilité urbaine, la circulation alternée visa à désengorger les principaux axes routiers de Kinshasa. Toutefois, les autorités ont jugé nécessaire de la suspension temporaire afin d’explorer des solutions structurelles et durables.

« La suspension de la circulation alternative constitue une mesure transitoire, en attendant des solutions plus globales pour répondre aux défis de mobilité de la capitale », précise le communiqué officiel.

Les Kinois attendent désormais les prochaines décisions du gouvernement pour améliorer durablement les conditions de circulation dans une ville où les embouteillages restent un problème majeur.