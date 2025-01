Solidarité nationale : La Première Ministre Judith Suminwa donne son sang pour soutenir les FARDC et Wazalendo

Le 30 janvier 2025, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de la Première Dame et de la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, a répondu de manière exemplaire à l’appel lancé par le Ministère de la Santé. En un acte fort de solidarité, elle a donné son sang pour soutenir les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les Wazalendo engagés sur le front à Goma.

Un besoin urgent et un appel à la mobilisation

La situation sur le terrain reste critique, avec un besoin urgent de 5.000 poches de sang pour soigner les blessés. Ce geste, modeste mais essentiel, contribue directement à l’effort national de défense et au soutien aux blessés, soulignant l’importance de chaque don dans cette période de crise.

Un symbole d’unité et de solidarité

Ce don de sang symbolise l’unité indéfectible des Congolais en temps d’épreuve. Le Gouvernement a lancé un appel pressant à chaque citoyen pour qu’il s’engage à contribuer à cette cause vitale, rappelant que chaque action compte pour sauver des vies et renforcer la défense de la nation.