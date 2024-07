Signature d’un partenariat financier entre FPM SA et EquityBCDC pour soutenir l’inclusion financière en RDC

FPM SA, représenté par son Directeur général, M. Patrick NKONGO, a signé hier, le lundi 8 avril 2024, un accord de financement au siège de EquityBCDC à Kinshasa. Ce partenariat financier, d’une valeur estimée à 5 millions de dollars américains, vise à soutenir la croissance et la consolidation des activités d’EquityBCDC, en particulier son engagement dans le financement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) sur une durée de 5 ans.

L’objectif principal de ce partenariat est de développer des synergies et des programmes innovants visant à promouvoir la classe moyenne et à contribuer à la réduction de la pauvreté en République Démocratique du Congo (RDC). FPM SA s’engage ainsi à faciliter l’accès au financement pour le secteur financier local, soutenant ainsi le processus d’inclusion financière dans le pays.

EquityBCDC, filiale d’Equity Group Holdings Plc depuis l’acquisition de la majorité de ses actions par EGH en juillet 2020, joue un rôle essentiel dans le paysage financier congolais depuis 1909. La banque se distingue par son engagement à fournir des services bancaires accessibles à tous, ainsi que par son soutien aux Micros, Petites, Moyennes et Grandes Entreprises à travers une gamme de produits et services financiers inclusifs, renforçant ainsi les communautés économiquement et socialement.

À noter que FPM SA est une société financière agréée par la Banque centrale du Congo depuis février 2015, avec un capital social de 23 432 100 dollars américains et un volume de fonds sous gestion de prêts atteignant 120 millions de dollars américains. Les actionnaires de FPM SA comprennent la KfW (Banque de développement allemande), BIO (Société belge d’investissement pour les pays en développement), Cordaid (Organisation de développement international néerlandaise) et Incofin cvso (Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale).