Sécurité renforcée à Kenge : Le VPM Shabani Lukoo lance les comités locaux et l’opération Ndobo

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo, est arrivé ce lundi 12 mai 2025 à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, pour une mission officielle marquée par le lancement des Comités Locaux de Sécurité et de l’Opération Ndobo, une campagne nationale de lutte contre le banditisme urbain.

Accueil Officiel et Hommage aux Victimes

À son arrivée, le VPM a été accueilli par le Gouverneur de la province ainsi que par les autorités administratives et coutumières locales. En signe de respect pour l’histoire de la région, il a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue « La Pleureuse de Kenge », érigée en mémoire des victimes du massacre de Kenge survenu lors de l’entrée de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL).

Vulgarisation des Textes de Sécurité et Mobilisation Communautaire

Cette mission vise à renforcer la gouvernance sécuritaire à la base, avec une campagne de vulgarisation des textes légaux régissant les comités provinciaux et locaux de sécurité. Ces comités, essentiels pour assurer la sécurité de proximité, joueront un rôle crucial dans l’amélioration de la sécurité des citoyens à travers une gestion communautaire des risques et des menaces.

Opération Ndobo : Réponse Ferme au Banditisme Urbain

L’Opération Ndobo, également lancée à cette occasion, est une initiative destinée à intensifier la lutte contre le banditisme urbain. Elle prévoit des actions coordonnées entre les forces de sécurité et les communautés locales pour réduire les crimes violents et rétablir l’ordre public.

Pour marquer cette étape importante, le VPM Shabani Lukoo présidera une réunion élargie du Comité Provincial de Sécurité, suivie d’une parade policière symbolisant l’engagement des forces de l’ordre dans cette lutte.