Sécurité nationale : Un pas décisif vers une gouvernance plus efficace

Le vice-Premier ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani , a lancé ce mardi au Palais du Peuple de Kinshasa la vulgarisation des nouveaux textes légaux réglementant la création et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Cette réforme vise à améliorer la gouvernance sécuritaire et à renforcer la coordination entre les autorités locales et nationales.

Ces textes précisent les missions des comités de sécurité et introduisent des mécanismes de suivi plus stricts. Ils mettent également l’accent sur la formalisation des pratiques administratives et la connexion entre la gouvernance sécuritaire locale et la politique nationale de défense.

Un dispositif adapté aux enjeux actuels

Face aux défis sécuritaires croissants , notamment la guerre d’agression rwandaise , le gouvernement met sur une approche proactive . Jacquemain Shabani a souligné l’importance de cette réforme :

« Cette réforme nécessite une appropriation totale par tous les acteurs concernés afin d’assurer une sécurité optimale sur l’ensemble du territoire. »

Pour garantir son efficacité, la première phase d’implémentation a débuté à Kinshasa . Près de 750 comités locaux de sécurité ainsi que les chefs de quartiers ont été formés aux nouvelles règles. Désormais, les réunions de sécurité seront obligatoires , et leurs comptes rendus devront être transmis à la hiérarchie dans les délais requis.

Remise officielle des nouveaux textes légaux

Lors de la cérémonie, Jacquemain Shabani a remis les nouveaux textes législatifs aux autorités nationales et provinciales , ainsi qu’aux membres de la société civile . Ces documents seront diffusés à travers tout le pays afin que chaque acteur de la sécurité s’approprie les règles de gouvernance sécuritaire .

« Ces textes vont permettre aux populations de mieux comprendre et appliquer les mécanismes de gestion sécuritaire à la base », at-il précisé.

Une politique sécuritaire participative

Le vice-Premier ministre a insisté sur l’importance de l’engagement citoyen dans cette réforme :

« Vous êtes la première ligne de défense de nos quartiers et de nos avenues. La sécurité est une affaire de tous. »

Avec cette nouvelle gouvernance, la RDC fait un pas décisif vers une meilleure gestion sécuritaire. En impliquant les autorités locales et la population, le gouvernement espère renforcer la stabilité et assurer une protection efficace du territoire . Reste à voir si ces mesures produisent les effets estimés face aux menaces actuelles.