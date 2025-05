Scène tendue à l’Assemblée : deux ministres sur la sellette pour des dossiers brûlants

Deux ministres du gouvernement Suminwa seront sur la sellette ce jeudi 8 mai 2025, lors d’une plénière à l’Assemblée nationale. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale sera interrogé sur la mise en œuvre de la politique de gratuité des accouchements et des soins pour les nouveau-nés, un programme crucial pour les familles congolaises.

En parallèle, le ministre des Finances devra s’expliquer sur le financement des travaux de construction du Palais des Sports « Kinshasa Arena », un projet emblématique mais controversé en raison de son coût élevé et de son impact budgétaire.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ces auditions, initiées par le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, font suite à des critiques de plusieurs députés qui l’accusaient de freiner le contrôle parlementaire pour protéger les membres du gouvernement. Cette séance s’annonce donc particulièrement intense, avec des questions directes et des réponses attendues pour clarifier ces dossiers sensibles.

Les regards seront tournés vers cette plénière, où les ministres devront convaincre les élus et rassurer l’opinion publique sur la transparence et l’efficacité de leurs actions.