Scandale à Madrid : Éric Mandala arrêté avec 200 kilos de cocaïne

Le luxe et les projecteurs ont laissé place aux menottes. Éric Mandala Kinzenga, influenceur et homme d’affaires congolais suivi par des milliers d’abonnés, a été interpellé à Madrid. En flagrant délit, il transférait 200 kilos de cocaïne avec un complice colombien dans un parking souterrain.

Cette opération, fruit d’une enquête internationale entre la police espagnole et la DEA, a permis de mettre la main sur 171 paquets de drogue, des espèces et 50 000 USDT. Mandala, connu pour son train de vie extravagant entre Nairobi et Dubaï, est désormais soupçonné d’être un acteur clé dans un vaste réseau de narcotrafic reliant l’Amérique du Sud à l’Europe.

Derrière sa façade d’homme d’affaires, l’arrestation révèle un sombre réseau orchestré depuis des ports stratégiques comme celui d’Algésiras. Les autorités explorent ses connexions, notamment à Dubaï, où il possédait un appartement au Burj Khalifa. L’image glamour de Mandala s’effondre, dévoilant un monde de corruption et de trafic à grande échelle.