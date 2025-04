Sama Lukonde en quête de solutions pour l’Est de la RDC

Le Sénat de la République démocratique du Congo a haussé le ton ce lundi 28 avril 2025 au Maroc, à l’occasion de la 3ᵉ édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud. À travers son représentant, Jean-Michel Sama Lukonde, la RDC a sollicité l’implication active de l’ASSECAA pour aider à trouver des solutions face à la situation humanitaire dramatique qui sévit dans l’Est du pays.

Dans son appel vibrant, relayé par un communiqué officiel de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Sama a rappelé que malgré plusieurs processus de paix engagés – notamment ceux de Nairobi, Luanda, Doha et Washington – la population de l’Est continue de souffrir dans l’indifférence. Il a salué les résolutions et sanctions de la communauté internationale, notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies (Résolution 2773), de l’Union européenne, des États-Unis, de l’Allemagne, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni contre les acteurs de l’agression.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« J’en appelle à la solidarité de l’ASSECAA pour exiger la cessation de tout soutien aux groupes armés et un engagement sincère pour un dialogue authentique et une paix durable », a déclaré Jean-Michel Sama devant les participants réunis à Rabat.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 3ᵉ édition du Forum se tient sous le thème : « Les dialogues interrégionaux et intercontinentaux dans les pays du Sud, un levier essentiel pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et garantir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement commun. »

Par cette intervention remarquée, Jean-Michel Sama Lukonde a porté haut la voix de la RDC, appelant à une mobilisation plus forte en faveur de la paix et du respect des engagements dans la région des Grands Lacs.