SADC : sommet urgent sur la crise sécuritaire en RDC

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) tiendra un sommet extraordinaire par visioconférence ce mercredi 13 mars 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC), alors que les combats s’intensifient dans l’Est du pays.

Un sommet sous haute tension

Présidé par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, actuel président en exercice de la SADC, ce sommet réunira les chefs d’État et de gouvernement des pays membres. Ils examineront les recommandations issues de la réunion du 6 mars de la Troïka de l’Organe de défense et de sécurité de la SADC.

Une situation qui se dégrade

Les forces de l’AFC/M23, soutenues par le Rwanda, poursuivent leur offensive dans l’Est congolais. Après la prise de Nyabiondo et de Bukavu, les rebelles menacent désormais de progresser vers Walikale et d’autres localités stratégiques.

Réponse internationale

Face à cette escalade, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté le 21 février la résolution 2773, qui exhorte la RDC et le Rwanda à reprendre sans délai des pourparlers diplomatiques. Le texte insiste sur le rôle clé des processus de Luanda et de Nairobi et soutient les efforts de médiation du président angolais João Lourenço.

Enjeux clés du sommet

L’un des principaux sujets de discussion sera l’avenir de la Mission de la SADC en RDC (SAMIDRC), dont les troupes sont stationnées à Goma sans mandat clair depuis leur déploiement. La SADC devra également discuter des efforts de coordination avec la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), qui mène une médiation sous la direction de l’ex-président kényan Uhuru Kenyatta.