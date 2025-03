SADC : Retrait des troupes en RDC

Harare, 13 mars 2025 – Les chefs d’État de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) se sont réunis ce jeudi à Harare, au Zimbabwe, pour un sommet extraordinaire centré sur la crise sécuritaire dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Sous la présidence du Dr Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, les dirigeants ont annoncé le retrait progressif des troupes de la Mission de la SADC en RDC (SAMIDRC), tout en réaffirmant leur engagement en faveur de la paix dans la région.

Fin du mandat de la SAMIDRC

Après des mois d’opérations marquées par des pertes significatives et des difficultés à stabiliser la situation, les dirigeants de la SADC ont décidé de mettre fin au mandat actuel de la SAMIDRC. Ce retrait progressif des troupes marque un tournant stratégique dans l’approche de la SADC pour résoudre la crise en RDC. Cependant, les chefs d’État ont insisté sur le fait que cet engagement ne signifie pas un désintérêt pour la région.

Un engagement renforcé pour la paix

Bien que les troupes se retirent, la SADC reste déterminée à soutenir les initiatives visant à restaurer la paix et la stabilité dans l’Est de la RDC. Les dirigeants ont souligné la nécessité d’une solution politique globale, impliquant toutes les parties prenantes, y compris les acteurs étatiques et non étatiques. Ils ont également appelé à une approche diplomatique renforcée, notamment à travers la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi, pour garantir une paix durable.

Soutien aux négociations politiques

Le sommet a salué les initiatives diplomatiques en cours, notamment les négociations prévues le 18 mars entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Ces efforts devraient compléter le retrait des troupes de la SADC tout en promouvant des solutions politiques pour mettre fin aux hostilités. Les dirigeants ont également appelé à une collaboration renforcée entre les États membres de la SADC, l’Union africaine et les Nations Unies pour soutenir ces initiatives.