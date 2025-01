Rwanda sous pression : David Lammy menace de couper l’aide britannique après l’invasion de la RDC

Le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a été fermement condamné à l’invasion de la République démocratique du Congo par le Rwanda, engagé aux côtés des rebelles du M23. Lors d’un appel téléphonique téléphonique diffusé dimanche dernier au président rwandais Paul Kagame, soit 48 heures avant la chute de Goma aux mains des forces rwandaises et du M23, le chef de la diplomatie britannique a lancé un avertissement direct.

David Lammy a souligné que cette agression mettait en péril l’aide internationale accordée au Rwanda, estimée à plus d’un milliard de dollars par an, dont environ 32 millions de livres sterling d’aide bilatérale provenant du Royaume-Uni. « Tout cela est menacé lorsque vous attaquez vos voisins. Nous ne pouvons pas tolérer que des pays remettent en cause l’intégrité territoriale d’autres nations, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde », a-t-il déclaré, selon le Guardian.

D’après un rapport du gouvernement britannique publié en 2023, le Rwanda a détenu de plus d’un milliard de livres sterling d’aide au développement depuis 1998, principalement pour lutter contre l’extrême pauvreté après le génocide de 1994. Cette assistance pourrait être remise en question si Kigali poursuit son offensive en RDC.

Par ailleurs, l’Allemagne, deuxième contributeur au système des Nations unies, a également réagi en suspendant, le mardi même, ses discussions sur l’aide au développement avec le Rwanda. Berlin exige le retrait immédiat des forces rwandaises et de leurs alliés du M23 de l’Est congolais, renforçant ainsi la pression internationale sur le régime de Paul Kagame.