Rutshuru : Les « wazalendo » intensifient leur lutte contre le M23

Les combats ont repris avec intensité ce lundi 13 janvier 2025 à Rutshuru, dans le Nord-Kivu. Les FARDC, soutenues par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), surnommés « wazalendo », mènent une offensive contre la coalition M23/RDF. Leur objectif est de déloger les M23 de la localité de Kiseguro, située à 20 km de Kiwanja, dans la chefferie de Bwisha.

Offensive des « wazalendo » :

Les forces loyalistes, appuyées par les wazalendo, ont intensifié leur action à Kiseguro. Selon Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur, ces forces mènent des attaques contre les positions du M23. « Les wazalendo traquent le M23 dans cette zone. En conséquence, la population se cache alors que les combats font rage », a-t-il expliqué. En outre, il a souligné que la population souffre grandement de la violence des affrontements. « Nous demandons au gouvernement de soutenir les VDP pour libérer Rutshuru et permettre aux déplacés de rentrer chez eux », a-t-il ajouté.

Embuscades et pertes pour le M23 :

Par ailleurs, des sources locales ont rapporté qu’un convoi de renfort du M23 a été attaqué par les wazalendo sur l’axe Tongo-Kanaba. L’embuscade a causé de lourdes pertes en hommes et en munitions pour la coalition M23/RDF. Cette action témoigne de la détermination des forces locales à reprendre le contrôle des régions occupées par le M23.

Meurtres de civils à Kinyangobe :

Le 9 janvier 2025, cinq civils ont été tués à Kinyangobe, un village situé entre les groupements de Binza et Bukoma. Les victimes étaient des agriculteurs travaillant dans leurs champs. D’après plusieurs sources locales, les éléments du M23 sont responsables de ces meurtres. Cela reflète la brutalité croissante de la coalition M23 dans les zones qu’elle contrôle depuis plus de deux ans.

Affrontements à Nyiragongo et Masisi :

De plus, à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, les combats se sont intensifiés près de Kalaké, au pied du volcan Nyiragongo. La société civile locale affirme que les FARDC et les wazalendo ont répliqué aux attaques répétées du M23/RDF. Des obus ont été tirés depuis le Rwanda, dans le district de Rubavu, frappant des positions des forces loyalistes. En outre, sur l’axe Sake-Kimoka, bien que la situation soit légèrement plus calme, des affrontements ont eu lieu dimanche sur les collines dominant Sake, à 27 km de Goma.

La situation dans le Nord-Kivu reste extrêmement tendue, avec des affrontements qui continuent de dévaster la région. Les forces loyalistes, soutenues par les wazalendo, mènent une lutte acharnée pour reprendre le contrôle de Rutshuru et des autres territoires occupés par le M23. Ainsi, la population locale paie un lourd tribut dans ces combats, et les appels à l’aide se multiplient.