Révolution de l’Extraction Artisanale : Un Partenariat Prometteur entre Kinshasa et Washington

Un partenariat novateur entre Kinshasa et Washington débute en janvier, visant à encadrer l’extraction artisanale légale et responsable du cobalt et du cuivre en République Démocratique du Congo (RDC). Grâce à l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), cette initiative soutient un projet pilote dans la province du Lualaba.

Comme l’indique un communiqué de presse publié par l’ambassade des États-Unis le 22 janvier, l’objectif est de transformer l’exploitation artisanale du cuivre et du cobalt en une véritable profession, avec des produits conformes aux normes du marché international.

Intitulé « Professionnaliser la chaîne d’approvisionnement en cuivre-cobalt artisanal en RDC », ce projet est mis en œuvre en collaboration avec la filiale de la GECAMINES, l’Entreprise Générale du Cobalt (EGC), fondée en 2019 pour encadrer l’achat et la commercialisation du cobalt artisanal en RDC.

Avec un budget de 2 millions de dollars, le projet renforcera les opérations sur le terrain de l’EGC et mettra en place des normes assurant une exploitation responsable du cuivre et du cobalt artisanal, conformément aux standards internationaux, y compris les principes volontaires en matière de sécurité et de droits humains.

Cette professionnalisation vise à garantir non seulement des pratiques minières responsables, mais aussi le respect des normes sur le travail et l’environnement. De plus, la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement sera assurée.

Une fois ce modèle de professionnalisation opérationnel, a souligné le communiqué, l’industrie artisanale congolaise du cuivre-cobalt pourra accéder légalement aux marchés mondiaux. Les bénéfices seront ainsi redistribués aux travailleurs, aux communautés, et à l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, profitant au peuple congolais dans son ensemble.