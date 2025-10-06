Révélation à Mbuji-Mayi : le campus de toutes les ruptures est né

MBUJI-MAYI – Ils attendaient ce jour depuis des générations. Ce lundi 6 octobre, des milliers d’étudiants ont vu leur rêve devenir réalité : fini les cours dans les églises, les entrepôts et les salles d’écoles primaires ! Le président Félix Tshisekedi inaugurait le joyau tant attendu : le nouveau campus de l’Université officielle de Mbuji-Mayi.

Le choc de la modernité

Imaginez : 16 auditoires dernier cri, 2 amphithéâtres grandioses, 154 chambres étudiantes… Le complexe universitaire qui s’élève désormais au quartier Kansele n’est pas qu’un simple bâtiment. C’est une déclaration de guerre contre la précarité académique qui durait depuis l’époque coloniale !

« Passer du bricolage à la dignité » : le recteur de l’UOM, l’abbé Apollinaire Cibaka, ne cache pas son émotion. Son université entre enfin dans le 21ème siècle.

La fin de la « honte » estudiantine

« Nous étions la risée de la région », confie un étudiant, les yeux brillants de fierté retrouvée. « Terminé les cours dans les temples et les entrepôts ! Aujourd’hui, nous avons un campus de standard international. »

Le message est clair : la RDC investit enfin dans son avenir. Pendant 36 mois, les travaux ont transformé un terrain vague en un écrin du savoir qui fait déjà pâlir d’envie bien des universités de la sous-région.

Une révolution qui s’étend

Attention : Mbuji-Mayi n’est que le début ! La ministre de l’Enseignement supérieur l’annonce : Kananga et Bunia préparent leurs propres perles académiques. Le gouvernement envoie un signal fort : l’éducation n’est plus la parente pauvre des politiques publiques.

Alors que le président Tshisekedi arpentait les couloirs flambant neufs, une certesse s’imposait : ici, dans le Kasaï-Oriental, une page de l’histoire éducative congolaise vient de se tourner. L’ère de la précarité universitaire appartient définitivement au passé. Place à l’excellence !