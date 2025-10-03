Mbuji-Mayi se prépare à accueillir Tshisekedi pour l’inauguration de son université

La capitale du diamant se pare de ses plus beaux atours pour recevoir le chef de l’État. Le 2 octobre, le gouverneur du Kasaï Oriental, Jean-Paul Mbwebwa, a inspecté le campus de l’Université Officielle de Mbuji-Mayi (UOM) en prévision de la visite imminente du président Félix Tshisekedi.

Sur le chantier de ce fleuron éducatif, le gouverneur n’a pas caché sa fierté. « Je suis venu visiter d’abord ce beau cadeau que nous avons aujourd’hui dans notre province », a-t-il déclaré aux journalistes, en désignant les bâtiments modernes qui s’élèvent dans le paysage urbain. Selon lui, ce projet est « l’œuvre du président Tshisekedi, construite pour l’avenir des jeunes de notre province ».

La descente du gouverneur avait un double objectif : vérifier l’avancement des travaux et préparer l’accueil du chef de l’État, attendu « incessamment » pour l’inauguration officielle.

Un campus porteur d’avenir pour le Grand Kasaï

L’Université Officielle de Mbuji-Mayi représente bien plus qu’un simple complexe universitaire. Dans une région riche en ressources mais longtemps délaissée, ce campus incarne la promesse d’un développement éducatif et économique durable.

Son inauguration sous le haut patronage du président Tshisekedi marquera un tournant pour l’enseignement supérieur dans le Grand Kasaï. Elle permettra à des milliers de jeunes d’accéder à une formation de qualité sans devoir migrer vers Kinshasa ou Lubumbashi.

L’inspection du gouverneur Mbwebwa illustre l’importance accordée à cet événement. « Nous sommes venus voir ce qu’il faut pour préparer son accueil et prendre les dispositions pratiques nécessaires », a-t-il expliqué. Alors que les préparatifs s’accélèrent, Mbuji-Mayi s’apprête à vivre un moment historique : la consécration d’un investissement éducatif majeur qui pourrait transformer l’avenir académique et économique du centre de la RDC.