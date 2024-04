Retard de salaires à l’Université de Kisangani : Les professeurs réclament une action gouvernementale urgente

Les enseignants de l’Université de Kisangani, dans la province de la Tshopo, sont toujours en attente de leurs salaires du mois de mars jusqu’à la deuxième moitié d’avril. Ce retard, devenu récurrent, irrite profondément les professeurs, qui exigent un paiement rapide en plus de dénoncer le non-respect de l’accord de Bibwa visant à augmenter leur rémunération.

Dans un communiqué , l’Association des Professeurs de l’Université de Kisangani (APUKIS) exprime son indignation face à cette situation, la qualifiant de manque de considération de la part du gouvernement.

L’APUKIS souligne que ces retards nuisent non seulement à la dignité des enseignants, incapables de subvenir à leurs besoins élémentaires, mais également à la qualité de leur travail, leur attention étant davantage focalisée sur leur survie que sur l’enseignement et la recherche.

En conséquence, les professeurs appellent le gouvernement à assumer ses responsabilités en versant les salaires de mars et d’avril au plus tard le 27 avril, conformément aux engagements pris dans les accords de Bibwa, et à régulariser les paiements avant la fin de chaque mois. Faute de quoi, l’APUKIS prévient qu’elle utilisera tous les moyens légaux à sa disposition pour défendre les droits des enseignants.