Renforcement des relations RDC-Afrique du Sud : Le Président Tshisekedi reçoit un émissaire de Ramaphosa

Jeudi 12 septembre 2024 -à la Cité de l’Union Africaine, le Président Félix Tshisekedi a accordé une audience au Dr Bejani Chauke, envoyé spécial du Président sud-africain Cyril Ramaphosa. Portant un message important, la visite du Dr Chauke visait à réaffirmer la volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales, notamment sur le plan gouvernemental et politique.

Ce rapprochement intervient dans la continuité de la rencontre de juillet 2023, à Kinshasa, où les Présidents Tshisekedi et Ramaphosa avaient réitéré leur engagement à renforcer les liens d’amitié et de coopération, particulièrement dans le domaine de la sécurité. Lors de ce sommet, plusieurs protocoles d’accord avaient été signés, touchant des secteurs clés tels que les mines, l’emploi, les transports et les infrastructures.

À l’issue de l’audience, Dr Chauke a déclaré : « En Afrique du Sud, nous avons un nouveau gouvernement issu des dernières élections, et nous sommes déterminés à appliquer les accords convenus avec le gouvernement congolais. » Il a également annoncé la création prochaine d’une commission mixte composée de ministres et d’autres responsables des deux pays pour assurer le suivi des accords.