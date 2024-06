Renforcement de la coopération Sino-Congolaise dans l’hydroélectricité

Le ministre des Ressources hydrauliques et de l’Électricité de la République Démocratique du Congo (RDC), Teddy Lwamba, a reçu en audience l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine, Zhao Bin, ce mardi 18 juin 2024. Cette rencontre, marquée par une visite de courtoisie, visait à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’hydroélectricité et de l’électricité.

« Il s’agit d’une visite de courtoisie pour accueillir le nouveau ministre et lui présenter mes félicitations. Nous avons également discuté des pistes de coopération entre la Chine et la RDC, notamment en matière de projets hydroélectriques », a déclaré Zhao Bin. Trois sujets principaux ont été abordés lors de leurs échanges : le potentiel de nouveaux projets de barrages hydroélectriques après l’achèvement des travaux du projet de Kinsuka, le développement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, et la formation.

Le ministre Teddy Lwamba a exprimé son engagement à améliorer l’image de son ministère et à mobiliser toutes ses compétences pour servir la population congolaise et relever les défis à venir dans le secteur énergétique.

Cette rencontre symbolise un pas important vers le renforcement des relations sino-congolaises et la mise en place de projets communs visant à développer les infrastructures hydroélectriques et à promouvoir les énergies renouvelables en RDC.