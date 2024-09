Rencontre International à New York : Le Président Félix Tshisekedi multiplie les partenariats pour la RDC

Lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le mardi 24 septembre 2024, le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a enchaîné les rencontres bilatérales d’importance. Parmi ses interlocuteurs, le Président de la Pologne, Andrzej Duda, le philanthrope américain Bill Gates, ainsi que plusieurs chefs d’État européens, dont Aleksandar Vučić, Président de la Serbie, et Alexander De Croo, Premier ministre belge.

Rencontre avec le Président Andrzej Duda

Cette rencontre avec son homologue polonais s’inscrit dans un effort de rapprochement diplomatique entre la RDC et la Pologne. En juillet dernier, le Président Duda avait envoyé un émissaire à Kinshasa pour inviter officiellement Félix Tshisekedi à une entrevue en marge de l’Assemblée générale. Les discussions ont porté sur des projets de partenariat dans les domaines de la digitalisation, de la transformation numérique, ainsi que sur la coopération en matière de défense, notamment la surveillance des frontières. Les deux dirigeants ont affirmé leur engagement à signer des accords dans ces secteurs lors de visites réciproques à Varsovie ou Kinshasa.

Lutte contre la poliomyélite et modernisation de l’éducation avec Bill Gates

Lors de son entretien avec Bill Gates, sollicité par ce dernier, les deux hommes ont évalué les progrès de la santé publique en RDC. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a indiqué que les efforts de vaccination contre la poliomyélite ont porté leurs fruits : les cas sont passés de 500 en 2022 à seulement 22 en 2024. En outre, Bill Gates a promis d’intensifier son soutien à la vaccination contre d’autres maladies infantiles comme la rougeole et la varicelle.

Félix Tshisekedi a également sollicité l’aide de la Fondation Bill Gates pour moderniser le système éducatif congolais à travers l’intégration des technologies numériques dans les salles de classe. Bill Gates a donné son aval pour favoriser la connectivité des écoles via Starlink et s’est engagé à visiter la RDC en 2025 pour soutenir le développement agricole.

Coopérations bilatérales avec la Serbie et la Belgique

Le Président Tshisekedi a également rencontré le Président serbe Aleksandar Vučić et le Premier ministre belge Alexander De Croo. Les discussions ont porté sur l’approfondissement de la coopération dans des secteurs clés tels que l’agriculture, les infrastructures et l’éducation. Aleksandar Vučić a réaffirmé le soutien de la Serbie face à l’agression que subit l’Est de la RDC, tandis qu’Alexander De Croo a évoqué l’importance de maintenir de solides relations entre la Belgique et la RDC, notamment en matière de sécurité et d’humanitaire dans la région des Grands Lacs.

Soutien de l’ONU et perspectives de paix dans la région des Grands Lacs

Le Président Tshisekedi a également rencontré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec qui il a discuté de la situation sécuritaire et humanitaire à l’Est de la RDC. Les deux dirigeants ont réitéré l’importance du Processus de Luanda pour instaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Le Secrétaire général a assuré le soutien continu des Nations Unies aux initiatives de paix régionales.