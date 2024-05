Rencontre entre le Président Tshisekedi et la communauté Nande pour discuter de la crise sécuritaire dans l’Est de la RDC

Le Président Tshisekedi a rencontré samedi une délégation des chefs coutumiers, leaders religieux et opérateurs économiques de la communauté Nande à la Cité de l’Union Africaine, à Kinshasa. La rencontre visait à discuter de la situation critique dans l’Est, en particulier au Nord Kivu, marquée par des massacres, des viols et des kidnappings.

Mgr Mohindo Isesomo, évêque du diocèse anglican du Nord Kivu, a déclaré : « Nous sommes venus présenter au Chef de l’État la situation critique que nous traversons dans l’Est, plus particulièrement au Nord Kivu, caractérisée par des massacres, des viols, des kidnappings, etc. »

Le président a assuré qu’il était avec eux et qu’il continuait de mener des démarches pour ramener la paix dans la région. Il a également promis de décréter une journée spéciale pour commémorer les victimes de l’Est en général et du Nord Kivu en particulier. La situation sécuritaire dans l’Est de la RDC, le bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma et la question socio-humanitaire pour indemniser les victimes étaient au centre des échanges.