Rencontre entre le ministre des finances Nicolas Kazadi et des responsables américains

Le Ministre des Finances Nicolas Kazadi a été actif lors des réunions de printemps 2024 du FMI et de la Banque Mondiale à Washington DC. Hier mardi 16 avril, il a échangé avec le parlementaire américain John James sur la situation sécuritaire dans l’est de la RDC et son impact financier et humain sur le pays.

Lors d’une réunion de haut niveau à la Banque mondiale sur le crédit carbone, le Ministre des Finances a souligné les priorités pour accélérer le développement de ce marché, mettant en avant le rôle majeur de la RDC dans la lutte contre le changement climatique. Il a rappelé les progrès significatifs réalisés par le pays dans le développement du marché carbone, notamment dans la gouvernance forestière et le cadre réglementaire.

De plus, Nicolas Kazadi a participé à des discussions avec le Sous-Secrétaire d’État américain José Fernandez et la Mission du FMI pour la RDC sur les projets et programmes en cours pour le développement économique et social du pays. Ces échanges ont mis en lumière les projets en cours tels que le projet du corridor de LOBITO, INGA, MCC, et d’autres initiatives visant à renforcer l’économie congolaise.

Dans une autre réunion, en compagnie du MINETAT du Budget Aime Boji et du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Malangu Kabedi, le Ministre Kazadi a discuté des questions en suspens de la 6ème revue du programme économique du gouvernement. Le Directeur du Département Afrique du FMI a salué les performances du gouvernement congolais tout en soulignant l’importance de maintenir la stabilité macro-économique.