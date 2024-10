Rencontre décisive entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron sur la sécurité en RDC et le processus de paix avec le Rwanda

Ce vendredi 3 octobre 2024, le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, et son homologue français Emmanuel Macron se sont rencontrés pour un tête-à-tête au Palais de l’Élysée, à Paris. Cette rencontre marque un moment clé dans la coopération diplomatique entre les deux pays, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l’Est de la RDC demeure préoccupante.

Au cœur des discussions : l’agression de la RDC par le Rwanda et les efforts en cours pour restaurer le dialogue entre Kinshasa et Kigali, dans le cadre du Processus de Luanda. Ce processus, soutenu par plusieurs partenaires internationaux, vise à apaiser les tensions et à ouvrir la voie à une résolution pacifique des conflits qui ravagent la région des Grands Lacs.

La rencontre a également été l’occasion de préparer la suite des échanges, les deux chefs d’État devant se revoir cet après-midi lors de la cérémonie d’ouverture du 19e sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts. Ce sommet, qui se déroule au sein de la Cité internationale de la langue française, promet d’être un espace de dialogue multilatéral sur des enjeux cruciaux, dont ceux liés à la sécurité régionale.

Félix Tshisekedi arrive à Paris après une visite d’État de trois jours à Budapest, renforçant ainsi ses efforts diplomatiques pour obtenir un soutien international face aux défis que traverse son pays. L’engagement d’Emmanuel Macron à discuter de ces questions montre la volonté de la France de s’impliquer activement dans la stabilisation de l’Est de la RDC.

Le processus de paix et la sécurité régionale restent au cœur des priorités, tandis que la communauté internationale observe attentivement les avancées du dialogue entre la RDC et le Rwanda.