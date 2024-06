Réception d’un premier lot de matériels électriques pour la SNEL à Kinshasa

La Société nationale d’électricité (SNEL) a fait un pas significatif vers l’amélioration de l’infrastructure électrique en République démocratique du Congo avec la réception d’un premier lot de neuf containers de matériels électriques. Ces équipements ont été réceptionnés ce samedi par le Directeur général, Fabrice Lusinde, au magasin central de l’entreprise situé dans la commune de Limete, au centre de Kinshasa.

Denis Tukuzu, directeur de distribution de Kinshasa (DDK) de la SNEL, a précisé : « Ce que nous venons de recevoir aujourd’hui, ce n’est qu’un premier lot. D’autres sont en cours de dédouanement et d’acheminement vers Kinshasa. » Cette déclaration souligne que ce premier envoi est le début d’une série de livraisons qui visent à moderniser le réseau électrique.

Le lot reçu comprend notamment des câbles de moyenne et basse tension ainsi que des disjoncteurs de différentes capacités (630, 1000, 1200 et 1600 ampères). La réception de ces matériels, le 8 juin 2024, marque une étape clé dans les efforts de la SNEL pour renforcer l’alimentation électrique.

Le Directeur de distribution de Kinshasa a souligné l’importance de ces équipements pour le renforcement de l’alimentation électrique, l’assainissement et la réhabilitation du réseau électrique de la ville de Kinshasa et du reste du pays. Ces efforts sont essentiels pour assurer une distribution d’électricité plus stable et fiable, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens et soutenant le développement économique de la région.