Portés par un Vincent Aboubakar encore décisif, les Lions indomptables du Cameroun ont remporté le match de la 2 em journée de leur poule face à l’Ethiopie (4-1) et a obtenu la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Reçu à froid par l’Éthiopie, la remontada de Camerounais n’a pas tardé avant de porter l’estocade en seconde période, au stade d’Olembé. En ce début de compétition, les hommes de Toni Conceiçao font office d’exception offensive. Et s’ils avaient marqué leurs deux buts contre le Burkina Faso sur penalty au match d’ouverture, ils n’ont, jeudi 13 janvier 2022, pas eu besoin des coups de sifflet de l’arbitre pour en planter quatre face à l’Éthiopie.

Il faut signaler qu’au Stade d’Olembé, ce sont bien les Éthiopiens qui ont mordu les premiers, après quatre minutes de jeu. La défense camerounaise s’est laissée prendre de vitesse et Dawa Hotessa a ouvert la marque. Comme face au Burkina Faso, les Lions indomptables ont encaissé le premier but.

La réaction a été rapide. Bien placé au second poteau sur un centre de Collins Fai, Karl Toko-Ekambi inscrit le but d’égalisation et a ramené les siens à hauteur d’une tête magnifique (8e).

L’espoir des Walya n’a pas fait long feu en seconde période. Collins Fai, encore lui, a délivré un nouveau centre impeccable, et cette fois, c’est l’international Vincent Aboubakar qui a placé une reprise victorieuse de la tête (53e). Acclamé par le public, le capitaine a remis ça dans la foulée en coupant du bout du pied une offrande de Nicolas Moumi Ngamaleu (55e). Le Stade d’Olembé, enchanté par ses Lions indomptables.