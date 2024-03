RDC : une attaque des ADF à Beni fait 9 morts

Cette attaque est intervenue la nuit de lundi à mardi 05 mars, pendant que les habitants étaient endormis.

Neuf morts tous des civils, c’est le bilan provisoire d’une attaque attribuée aux rebelles des ADF. Le drame s’est produit à Vemba-Kinyamusehe, un village situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Beni au Nord-Kivu.

Le chef du village de Mavivi-Vemba, Gervais Bukuka Makofi, explique que parmi les neuf personnes décédées, au moins quatre étaient des pygmées. Ils ont été tués pour la plupart à l’arme blanche. D’autres personnes ont été enlevées et des maisons incendiées. Les fouilles se poursuivent encore pour tenter de retrouver d’éventuels disparus.

Cette incursion des rebelles a paralysée toutes les activités socio-économiques dans la région. Les écoles et les centres de santé sont fermés depuis environ deux mois après les dernières attaques survenues en janvier et février derniers dans la région de Mavivi, Ngite, Mambgboko, Zuma et Vemba-Masulukwede.

On note plusieurs déplacés qui se sont refugiés dans la ville de Beni.