RDC : un naufrage fait au moins 13 morts sur le fleuve Congo

Le drame est survenu dans la nuit du mardi 21 novembre, alors que l’embarcation avait à sont bord de nombreux passagers et marchandises.

Au moins 13 morts dont 9 hommes, 3 femmes et un bébé, c’est le bilan d’un naufrage survenu dans la nuit du mardi 21 novembre, dans le fleuve Congo. L’embarcation avait à son bord de nombreux passagers et des marchandises. Selon le ministre provincial des Transport Pitshou Nday, l’accident a été causé par une panne technique et la surcharge.

Les accidentés venaient d’un site minier d’exploitation de cuivre et se rendaient au village Manfwe dans le territoire de Mutshatsha, à une vingtaine des km de Kolwezi. Il y a eu également 5 rescapés et toutes les marchandises sont tombées dans l’eau.