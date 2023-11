RDC-Tshopo : les infirmiers mettent fin à leur grève

Ils reprennent le travail ce lundi 06 novembre 2023, après plusieurs mois de grève.

Les infirmiers de la province de la Tshopo reprennent le service ce lundi 06 novembre après plusieurs mois de grève. C’est une décision prise samedi dernier au cours d’une assemblée générale qu’ils ont tenu à l’hôpital général de référence de Makiso à Kisangani.

Cette reprise est consécutive à une réponse favorable du Gouvernement à certaines de leurs revendications. Il s’agit notamment de la paie complémentaire ainsi que l’alignement de 11 000 infirmiers et agents administratifs à la prime professionnelle. C’est du moins ce qu’a expliqué Didier Makambu, porte-parole de la délégation syndicale.

Toutefois « le syndicat des professionnels et administratifs de santé vous demande d’instruire aux ministres concernés de parachever dans un bref délai la mise en œuvre de : l’alignement à la prime de risque dont les listings sont déjà disponibles au budget, la promotion en grades et admission sous statut des professionnels et administratifs de santé dont les fichiers sont disponibles à la Fonction publique ».