RDC-tensions à l’Est : Moussa Faki Mahamat demande aux dirigeants de privilégier le dialogue

Le Président de la Commission de l’Union Africaine (UA), a exprimé mercredi 21 février, sa préoccupation à la suite de la tension continuelle à l’Est de la RDC.

C’est dans un communiqué rendu public mercredi 21 février, que Moussa Faki Mahamat a dit être « vivement » préoccupé par « la tension continuelle à l’Est de la RDC ». Il a réitéré son appel à la désescalade rapide.

Le président de la Commission de l’UA demande aux dirigeants de la région plus particulièrement aux présidents de la RDC et du Rwanda à privilégier le « Dialogue dans le cadre des deux mécanismes africains dirigés respectivement par Joâo Lorenzo, Président de la République d’Angola et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, aux fins de s’accorder, dans un esprit collaboratif fraternel sur une démarche raisonnable de solution des différends politiques quelle que soit leur nature ».

Pour Moussa Faki Mahamat, l’intégrité, la sécurité, la souveraineté et la stabilité de tous les États de la région doivent impérativement être assurées et la vie des populations civiles entièrement protégée.

Ce n’est pas sans rappeler « qu’il n’y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine et appelle toutes les puissances étrangères à s’abstenir totalement de toute ingérence dans les affaires internes de tous les pays africains, notamment ceux des Grands lacs africains ».