RDC-Prison centrale de Makala : 505 décès en 11 mois

Ces statistiques sont contenues dans le rapport d’une enquête menée par la Fondation Bill Clinton pour la paix.

Depuis janvier 2023, la Fondation Bill Clinton a recensés 505 décès à la prison centrale de Makala. C’est qui ressort dans son rapport d’enquête sur le non-respect de la prononciation des arrêts dans le délai prévu par la loi et les violations des droits de l’homme dans les cours et tribunaux.

Pour le président de cette institution, Emmanuel Cole, la principale cause des décès dans les prisons congolaises est la lenteur des procédures judiciaires. Il demande ainsi aux ministères de la Justice et des Droits humains, de désengorger des maisons carcérales et d’accélérer les procédures judiciaires.

La Fondation Bill Clinton pour la Paix a également dénoncé la détention, à ce jour de nombreuses personnes dans les cachots de l’Ex-DEMIAP et de l’ANR dans des conditions infrahumaines. A cela s’ajoutent des arrestations arbitraires, des enlèvements ainsi que des emprisonnements illégaux.

Face à ce tableau sombre de la situation des droits de l’homme, l’ONG a en outre recommandé au Chef de l’Etat de fermer les cachots clandestins comme promis lors de sa campagne électorale de 2018 et de veiller au bon fonctionnement de la magistrature à tous les niveaux.

Construite pour une capacité d’accueil de 1500 pensionnaires, la prison centrale de Makala en compte à ce jour plus de 13.500. C’est du moins ce que révèle la Fondation Bill Clinton pour la Paix.