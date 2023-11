RDC : plus de 217 incidents sécuritaires visant les acteurs humanitaires

Depuis le depuis de l’année 2023, plus de 217 incidents sécuritaires visant les acteurs humanitaires ont été enregistrés à l’Est de la RDC.

La communauté humanitaire s’alarme quant aux conditions sécuritaires difficiles dans lesquelles ses membres travaillent en République démocratique du Congo. Cette année, plus de 217 incidents sécuritaires ayant visé les acteurs humanitaires ont été enregistrés, notamment dans l’Est du pays où il y a un activisme intense des groupes armés. Ces incidents ont entraîné notamment des cas de mort.

« Depuis le début de l’année, plus de 217 incidents sécuritaires ont directement ciblé les travailleurs humanitaires, causant au moins trois morts et une vingtaine de blessés. Près d’une trentaine de travailleurs humanitaires ont été enlevés entre le 1er janvier et le 13 novembre 2023 », dit le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Se l’organisations ces incidents auraient entrainés des cas de décès. Les derniers incidents remontent à mardi dernier dans le territoire de Fizi où un convoi humanitaire a été la cible d’hommes armés. Trois véhicules du convoi ont été incendiés et deux passagers enlevés avant d’être relaxés dans la soirée.

Une situation que déplore Suzanna Tkalec, la Coordonnatrice Humanitaire par intérim. « Je rappelle que les humanitaires ne sont pas des cibles. L’enlèvement des humanitaires est inacceptable et constitue une violation grave du droit international humanitaire » a-t-elle déclaré

Selon OCHA, malgré cet environnement d’insécurité, les humanitaires ont pu apporter de l’aide à environ 3 millions de personnes en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu depuis juillet 2023.