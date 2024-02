RDC : plus de 1 200 ménages recevront des indemnisations

Le gouvernement entame cette semaine le processus d’indemnisation des familles habitant le long de la rivière Kalamu.

Le projet « Kin Elenda » sera lancé cette semaine par le gouvernement. Il consiste à indemniser les 1 244 ménages qui habitent le long de la rivière Kalamu qui traverse les communes de Limete, Barumbu et Kalamu à Kinshasa. L’opération a pour but de sécuriser le poste électrique de la Funa.

« On est en train de certifier. Nous avons pris tous les contacts possibles parce que dans ces 1 244 personnes, il y aura 266 personnes qui seront payées par virement bancaire, et il faudra ouvrir des comptes bancaires à Sofibanque qui loge les comptes dédiés à cette indemnisation au niveau de Funa. Et les autres personnes qui seront affectées seront payées par Mobile Money », a expliqué Moustapha Hassan, expert en développement social de Kin Elenda.

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars, Kin Elenda vient à titre de compensation en faveur des familles affectées par le projet.