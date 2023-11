RDC-Mongala : rencontre entre la CENI et les acteurs du processus électoral

Cette rencontre visait à explorer les voies et moyens d’organiser des élections crédibles, inclusives et apaisées le 20 décembre prochain.

Organiser des élections crédibles, inclusives et apaisées le 20 décembre prochain. Le sujet était au centre des échange entre la Commission nationale électorale indépendante (CENI), avec les parties prenantes au processus électoral. Il était question d’explorer les voies et moyens d’organiser des élections crédibles, inclusives et apaisées

A cet effet, le secrétaire exécutif provincial de la CENI/Mongala, Norbert Mandima, a précisé les étapes déjà réalisées dans ce processus électoral. Notamment la cartographie, l’identification et l’enrôlement des électeurs, la révision du fichier électoral, l’inscription des candidats, le repérage des sites et bureaux de vote, le déploiement des kits électoraux.

La CENI s’emploie à la délivrance des duplicatas des cartes d’électeur aux requérants. C’est du moins ce qu’a expliqué Norbert Mandima pendant les échanges.