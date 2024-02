RDC : l’UNADI est contre l’exclusion de l’Ituri de l’élection des gouverneurs

Au cours d’un point de presse tenu samedi 17 février à Bunia, les responsables de cette plateforme ont demandé au chef de l’Etat la levée de l’état de siège à l’Ituri.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a exclue les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu des élections des gouverneurs. Ces provinces avaient été déclarées en état de siège. Une décision déplorée par l’Union des associations culturelles pour le développement de l’Ituri (UNADI).

Au cours d’un point de presse tenu samedi 17 février à Bunia, le président de l’UNADI, Meta Wani, estime que ne pas organiser ces élections en Ituri et au Nord-Kivu sous prétexte qu’elles sont en état de siège, n’a pas de fondement. Il demande, d’une part, à la CENI d’organiser des élections en Ituri et d’autre part, au Président de la République de lever cette mesure exceptionnelle de l’état de siège qui ne s’explique plus.

Les responsables de l’UNADI justifient leur position par le fait que élections générales organisées en décembre 2023 se sont déroulées sans incidents dans ces deux provinces.