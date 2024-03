RDC : les eaux des pluies emportent deux écoliers à Kalehe

C’est un bilan provisoire avancé par la société civile après les fortes pluies qui se sont abattues mardi 05 mars 2024, dans la province du Sud-Kivu.

Deux écoliers emportés, des maisons d’habitation inondées, des ponts cassés et d’autres infrastructures scolaires endommagées. C’est le bilan des pluies diluviennes qui sont tombées dans le territoire de Kalehe. Les eaux de la rivière Chinganda ont débordé, causant des inondations au centre de Bulambika et sur la majeure partie de Bunyakiri.

La communication est totalement coupée entre les habitants des différentes entités à cause des ponts cassés. Ainsi, les paysans qui revenaient des champs ont eu du mal à regagner leurs domiciles. C’est du moins ce que rapportent des sources locales.

D’autres dégâts sont enregistrés dans les agglomérations de Hombo Sud et Nord, à la limite entre les territoires de Kalehe (Sud-Kivu) et de Walikale (Nord-Kivu). Des familles entières sont sans abri et autres besoins.