RDC : les affiches de campagne interdit 24h avant le jour du vote

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a demandé aux partis politiques d’enlever un jour avant les scrutins les affiches de campagne.

La campagne électorale s’est achevée à minuit en RDC. Les électeurs savent désormais les candidats qui auraient été les plus convainquant en fonction de leurs arguments. A moins de 24h des scrutions, des affiches de campagne des candidats ont été enlevées non loin des bureaux de vote. C’est d’ailleurs ce que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avait demandé samedi 16 décembre dernier dans un communiqué.

Le communiqué précise aux partis et regroupements politiques que d’enlever, vingt-quatre heures avant le jour du scrutin, toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres du centre de vote. Autres recommandations de la CENI, les électeurs ne doivent pas aussi porter des habits vêtements avec motifs, couleurs ou logo des partis politiques ou regroupements politiques et effigies de leurs présidents ou candidats sur les lieux de vote conformément aux articles 32 de la loi électorale et 49 de ses mesures d’application.

Près de 44 millions d’électeurs sont attendus mercredi 20 décembre dans les différents bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques.