RDC- l’Algérie : Le grand test des Léopards

À la veille du choc face à l’Algérie, la République démocratique du Congo affiche une détermination sans faille. En conférence de presse, le sélectionneur Sébastien Desabre a posé le ton : “On sait qu’on a les armes pour passer ce tour, à condition qu’on fasse un grand match.”

Avec une lucidité tranquille, Desabre explique que ses joueurs connaissent la pression de ce type de rencontre. Mais loin d’être paralysés, ils sont prêts : “Les joueurs savent gérer la pression. Il n’y a pas une si grande pression que ça.”

Une équipe résiliente et vaillante

Cédric Bakambu, pilier de la sélection, reprend le flambeau : “Nous resterons dans le même état d’esprit que celui qui nous a toujours animés : résilients, vaillants et motivés pour franchir ce tour.” L’attaquant congolais insiste sur le rôle crucial des supporters : “Depuis le début, on sent la ferveur dans les stades. J’espère qu’on pourra offrir la qualification à notre peuple demain.”

Desabre ajoute que l’équipe a bénéficié de cinq jours de récupération, que le “filling est bon” et que le plan de jeu sera flexible, capable de s’adapter à différents systèmes : “Que ce soit à trois ou quatre derrière, on maîtrise ces systèmes et on va essayer de mettre quelque chose en place pour gagner le match.”

Le jeune Noah et le retour de Masuaku

Le sélectionneur souligne aussi le travail des jeunes, comme Noah, encore en phase d’adaptation au niveau international : “Il faut lui laisser le temps, il travaille avec beaucoup d’humilité et il nous apporte beaucoup.”

Bonne nouvelle pour les Léopards : Arthur Masuaku, touché face au Sénégal, est remis et pourrait être aligné après l’évaluation prévue ce soir. Sa présence renforcerait le groupe et offrirait plus de flexibilité tactique face à l’Algérie.

Une vitrine pour confirmer l’évolution des Léopards

Bakambu rappelle que ce match n’est pas qu’une vitrine face aux Fennecs : “C’est surtout une occasion de confirmer notre évolution de ces dernières années. L’équipe est focus, on est dans notre bulle. On ne calcule pas ce qui se dit sur les réseaux et les médias.”

Les Léopards se présentent donc concentrés, déterminés et solidaires. Face à une Algérie bien organisée, invaincue et favorite, la RDC compte miser sur sa résilience, sa cohésion et son plan de jeu pour créer l’exploit et continuer son aventure dans cette CAN 2025.