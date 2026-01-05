Les Fennecs prêts à écrire l’histoire en huitièmes de finale

À la veille du huitième de finale de la CAN 2025, l’ambiance est électrique à la conférence de presse d’avant-match. Vladimir Petkovic, le sélectionneur algérien, affiche un mélange de confiance et de prudence. “Demain, ça va être un match important avec une équipe super de la RDC, mais de notre côté, on va se donner à fond pour montrer de quoi nous sommes capables”, confie-t-il, conscient que chaque détail comptera face aux Léopards.

Même si les Fennecs sont considérés favoris, Petkovic insiste sur l’importance de rester concentrés. “Nous voulons absolument gagner ce match face au Congo, nous ne voulons pas que l’aventure s’arrête”, souligne-t-il, rappelant que la RDC peut créer la surprise.

Bennacer, moteur des Fennecs

Aux côtés de Petkovic, Ismaël Bennacer prend la parole. Le milieu de terrain de l’AC Milan promet un match à haute intensité. “Je vais tout donner pour mener l’équipe à la victoire”, assure-t-il. Véritable leader sur le terrain, Bennacer incarne l’expérience et le calme nécessaires pour guider l’Algérie dans cette rencontre décisive.

Invaincus depuis le début de la compétition, les Fennecs comptent sur ce duo, coach et capitaine, pour continuer leur parcours et franchir ce cap difficile.

La RDC, un adversaire ambitieux

En face, la République démocratique du Congo ne compte pas se laisser faire. Sébastien Desabre, le sélectionneur congolais, insiste sur la concentration et la confiance de ses joueurs. “Nous sommes concentrés sur la phase actuelle, car c’est un match à fort enjeu”, explique-t-il.

Malgré une histoire qui ne leur sourit pas face à l’Algérie, les Léopards espèrent créer l’exploit et surprendre les favoris. Avec un parcours solide en phase de groupes, ils se présentent prêts à offrir un match intense et imprévisible.