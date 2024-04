RDC : Joseph Kabila accusé de soutenir les rebelles du M23

Le chef du parti présidentiel Augustin Kabuya a accusé l’ex président de la République d’être derrière les rebelles du M23.

Augustin Kabuya accuse samedi 30 mars, l’ancien président congolais Joseph Kabila de soutenir les M23 dans la province du Nord-Kivu. Cette accuse arrive après que quelques jeunes cadres du parti de Kabila ont rejoint les rebelles au Nord-Kivu portés notamment par l’ancien président de la commission électorale Corneille Nangaa.

Augustin Kabuya à affirmer que l’ex-président Kabila a récemment fui le pays sans en aviser les services de migration. « Il n’habite plus ici. Retenez dans vos cœurs ceci, cette situation que nous traversons, c’est toujours Kabila qui est à la base de cette situation », a déclaré Augustin Kabuya.

Selon RFI, ce dernier a ensuite expliqué que l’ex-président aurait demandé à un dirigeant africain d’appuyer l’ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et désormais rebelle Corneille Nangaa. Et ce « avec tous les moyens financiers et logistiques ».

Des propos ont révolté le camp Kabila. Pour Barbara Nzimbi, la conseillère en communication de l’ancien chef de l’État, ces affirmations sont « graves, irresponsables, incohérentes et frisent la folie ». Le parti de Tshisekedi croupît, selon elle, dans la « distraction » et ces accusations ne servent qu’à justifier son échec à la tête du pays.