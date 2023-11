RDC-Isangi : six morts et huit blessées dans un conflit ethnique

Les habitants des villages Batiamutengo et Yalisombo se sont opposés samedi 4 et dimanche 5 novembre 2023.

Six morts et huit grièvement blessés, c’est le bilan d’un affrontement entre les habitants des villages Batiamutengo et Yalisombo survenu de samedi 4 et dimanche 5 novembre 2023. Le conflit est né lorsque trois fermiers ont été tabassés par la population de Batiamutengo. C’est ce qu’a annoncé Mattheus Kanga, porte-parole de madame le gouverneur de province.

Prises pour infiltrées, ces victimes ont eu la vie sauve grâce à l’intervention des éléments de la police nationale congolaise. Ensuite, l’affaire a été rapportée à Yalisombo, village d’origine de ces trois fermiers molestés. Ce qui a provoqué une confrontation directe entre des habitants des villages Yalisombo et Batiamutengo.

Mattheus Kanga exhorte la population à collaborer avec les forces de sécurité en vue de rechercher toutes personnes impliquées dans ces combats.