RDC et Congo : Lancement de la 9ème session de la commission Technique-Mixte sur les frontières

La 9ème session de la commission Technique-Mixte entre la République Démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo a officiellement débuté ce lundi 30 septembre 2024 à Kinshasa. Lors de cette rencontre cruciale, le Vice-Premier Ministre congolais, SHABANI LUKOO B.J., et son homologue, Raymond Zéphirin MBOULOU, ont donné le coup d’envoi des travaux, marquant ainsi une nouvelle étape dans les efforts de délimitation et de démarcation des frontières entre les deux pays.

Pendant deux jours, les experts des deux nations vont se pencher sur des questions complexes de coopération transfrontalière, un sujet qui nécessite un dialogue constant pour éviter toute tension et clarifier les divergences potentielles. La commission technique offre un cadre de concertation et d’échanges en vue de renforcer la stabilité et la coopération entre les deux États voisins.

Ces discussions s’inscrivent dans un contexte plus large de maintien de relations pacifiques et de collaboration mutuelle sur des questions d’intérêt commun, telles que la sécurité et la gestion des ressources frontalières.